Claudia de Breij koninklijk onderscheiden

De Breij mag zich voortaan Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. De Breij (46) werd niet alleen onderscheiden voor haar artistieke betekenis, maar ook voor haar grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Zo is of was De Breij ambassadeur voor tal van maatschappelijke organisaties zoals onder meer het Ronald McDonald Huis, UNICEF Nederland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Ook is ze zeer betrokken bij de LHBT-gemeenschap in Nederland. In haar carrière ontving Claudia de Breij in 2004 de CabaretAward voor beste vrouwelijke cabaretier. Tussen 2006 en 2014 won ze zesmaal de Zilveren RadioSter, de publieksprijs voor de beste vrouwelijke radiopresentator.