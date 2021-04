PostNL wint, Philips zakt op Damrak na kwartaalupdates

Op het Damrak ging het aandeel PostNL maandag flink vooruit. De post- en pakketbezorger profiteerde van de langer dan verwachte lockdown en verhoogde zijn verwachtingen. Beleggers waren echter minder te spreken over de resultaten van zorgtechnologiebedrijf Philips en deden hun aandelen van de hand. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse technologieconcerns die later deze week naar buiten komen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 712,28 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 1038,75 punten dankzij de sterke koerswinst van PostNL. De graadmeters in Londen en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Parijs won een fractie.

PostNL dikte 6 procent aan en was koploper in de MidKap. Volgens het postbedrijf waren de kwartaalresultaten beter dan verwacht omdat de lockdown in Nederland langer duurt dan waar rekening mee werd gehouden. Ook bezorgde het bedrijf meer brieven vanwege het stemmen per post en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie. Daarnaast shopten Nederlanders in het eerste kwartaal vaker via internet vanwege de lockdownmaatregelen en bezorgde PostNL meer pakketten.

Philips

Grootste daler in de AEX was Philips met een min van 2,9 procent. Het medisch technologiebedrijf leed in het eerste kwartaal een verlies als gevolg van een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur. Vanwege problemen met een bepaald onderdeel moet het bedrijf 250 miljoen euro opzij zetten. Zonder die reservering boekte Philips wel een fors hogere winst. Het concern is ook positiever geworden over de groeiverwachting dit jaar, maar blijft benadrukken dat de vooruitzichten onzeker zijn door de coronapandemie.

De Europese luchtvaartaandelen profiteerden van het nieuws dat Amerikaanse toeristen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus aankomende zomer naar de Europese Unie mogen reizen. In Londen won het moederbedrijf van British Airways 4 procent en het Duitse Lufthansa steeg 3,5 procent. De budgetvliegers easyJet en Ryanair klommen tot 3 procent. Air France-KLM won 0,7 procent in Amsterdam.

Volkswagen

Volkswagen verloor 1 procent in Frankfurt. De Duitse automaker waarschuwde dat de impact van het wereldwijde chiptekort in het huidige kwartaal groter zal zijn dan in de eerste drie maanden van het jaar. In Zürich daalde Nestlé 0,4 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern wil de Amerikaanse vitamineproducent The Bountiful Company overnemen.

De euro noteerde op 1,2100 dollar, tegen 1,2060 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 61,04 dollar. Brentolie daalde 1,8 procent in prijs tot 64,90 dollar per vat.