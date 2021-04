OM Moskou legt medewerkers Navalni zwijgen op

Het Openbaar Ministerie in Moskou heeft de directe medewerkers van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalni gelast al hun activiteiten voorlopig te stoppen. Zijn organisaties en campagnegroepen moeten worden stilgelegd tot een rechter uitspraak doet over de vraag of het om een extremistische beweging gaat. Dit heeft Navalni’s advocaat gezegd.

Aanklagers willen dat de campagnemedewerkers van Navalni als extremistisch worden bestempeld. Ze willen dat die tot nader order niets meer op internet publiceren, geen demonstraties organiseren en niet deelnemen aan verkiezingen in het land. Ook Navalni’s Fonds ter bestrijding van corruptie moet de activiteiten staken.

Het besluit is tijdens een voorbereidende rechtszitting genomen. Het is niet bekend wanneer de zaak over het vermeende extremisme van de beweging rond Navalni voorkomt. Navalni is al jaren een vooraanstaand bestrijder van corruptie en machtsmisbruik. Hij heeft veel vijanden gemaakt en er zijn aanslagen op hem gepleegd en hij is vervolgd.

Momenteel zit hij een celstraf uit wegens verduistering die hij zou hebben gepleegd in 2009. Het proces tegen hem werd aangespannen toen hij dankzij internet politiek steeds meer op de voorgrond kon treden en aan invloed won. Navalni hield de afgelopen weken een hongerstaking, maar is intussen weer gaan eten. Hij protesteerde tegen gebrekkig medisch toezicht in het strafkamp waar hij verblijft.