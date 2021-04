Nestlé onderhandelt over een overname van vitaminemaker Bountiful

Levensmiddelenconcern Nestlé is in onderhandeling met de eigenaar van vitaminemaker The Bountiful Company over een overname. Investeringsmaatschappij KKR was eerder van plan om het moederbedrijf van Holland & Barrett naar de beurs te brengen, met een waardering van ruim 6 miljard dollar. Een overname van Nestlé zou de beursgang kunnen voorkomen.

Het Amerikaanse Bountiful verkoopt een breed scala aan vitamines die verkrijgbaar zijn in grote Amerikaanse winkelketens zoals Walmart. De vraag naar vitamines en supplementen is gestegen door de coronapandemie, omdat ze helpen het immuunsysteem te versterken. Bountiful is in Nederland onder meer actief met de gezondheidswinkels Holland & Barrett. De voormalige Nederlandse keten De Tuinen is weer onderdeel van Holland & Barrett en gaat sinds de overname ook onder die naam door het leven.

Het zou niet de eerste grote overname van een vitaminemaker zijn door voedingsreus Nestlé. In 2017 kocht het Zwitserse bedrijf het Canadese bedrijf Atrium voor 2,3 miljard dollar. Voor Nestlé was de divisie Health Science in 2020 een belangrijke groeimotor, met een groeiende vraag naar vitaminen, mineralen en supplementen.