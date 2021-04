Topoverleg over meer vrijheden voor gevaccineerde Duitsers

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en leiders van deelstaten overleggen maandag over de vraag of ingeënte Duitsers meer vrijheden moeten krijgen. De landelijke overheid vindt volgens een conceptdocument dat sommige coronamaatregelen niet hoeven te gelden voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of eerder al herstelden van het virus.

De roep om ingeënte Duitsers meer vrijheden te geven, klonk de afgelopen dagen steeds luider. De leider van de CDU-partij van Merkel, premier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen, noemde het in de Süddeutsche Zeitung een ‘wettelijke vereiste’ dat mensen die een coronavaccin hebben gehad dezelfde rechten krijgen als Duitsers die zijn getest op het virus.

Meerdere gebieden in Duitsland hebben al geëxperimenteerd met een soepeler coronabeleid voor personen die negatief waren getest. Dat gebeurde onder meer in de stad Tübingen en deelstaat Saarland. Daar kregen mensen met een negatieve coronatestuitslag weer toegang tot bijvoorbeeld winkels of bioscopen.

Gevaccineerde mensen

Er kan mogelijk een vergelijkbaar beleid gaan gelden voor gevaccineerde mensen. Die verspreiden het virus volgens experts minder snel. In Duitsland heeft momenteel 23 procent van de bevolking een eerste dosis gehad van een coronavaccin. Zo’n 7 procent van de Duitsers is volledig gevaccineerd.

De topbijeenkomst van Merkel en de deelstaatpremiers begint om 15.00 uur. Er wordt naar verwachting niet gemorreld aan de regels met betrekking op het dragen van mondkapjes of het houden van afstand tot andere mensen.

De discussie over meer vrijheden voor gevaccineerde mensen ligt in sommige landen politiek erg gevoelig. In het Verenigd Koninkrijk woedt een verhitte discussie over de vraag of het wenselijk is om een ‘vaccinatiepaspoort’ in te voeren. Critici vrezen dat mensen die niet gevaccineerd kunnen of willen worden straks te maken krijgen met discriminatie.