Aandacht voor Philips, PostNL en Ajax bij begin drukke beursweek

Beleggers op de Europese beurzen maken zich maandag op voor een nieuwe drukke cijferweek. Op het Damrak opende zorgtechnologiebedrijf Philips de boeken en verhoogde postbedrijf PostNL zijn verwachtingen. Ook Ajax staat in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub behaalde zondag officieus de landstitel. Later in de week geven grote AEX-bedrijven als KPN, Shell, IMCD, Besi, Signify en Unilever een kijkje in de boeken. Ook grote techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook en Tesla komen deze week met resultaten.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten maandag een gemengd beeld zien.

Philips leed in het eerste kwartaal een verlies van 34 miljoen euro als gevolg van een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur. Vanwege problemen met een bepaald onderdeel moet het bedrijf 250 miljoen euro opzij zette. Zonder die reservering boekte Philips een fors hogere winst. De omzet nam ook toe en het concern is positiever geworden over de groeiverwachting dit jaar.

PostNL

PostNL schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar op na een sterk eerste kwartaal. Volgens het postbedrijf waren de kwartaalresultaten beter dan verwacht omdat de lockdown in Nederland langer duurt dan waar rekening mee werd gehouden. Ook bezorgde het bedrijf meer brieven vanwege het briefstemmen van ouderen bij de Tweede Kamerverkiezingen en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie.

Verzekeraar NN Group kondigde aan de strategische opties voor NN Investment Partners te onderzoeken. Daarbij bekijkt het bedrijf de mogelijkheden voor een fusie, joint venture of desinvestering van zijn vermogensbeheeractiviteiten.

Ajax

Ajax kan de landstitel niet meer ontgaan. Met nog vier competitieduels te spelen mag de club zich op basis van een beter doelsaldo officieus kampioen noemen. De 35e landstitel is een feit als Ajax komende zondag minimaal gelijkspeelt tegen FC Emmen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Volkswagen. De gevolgen van het wereldwijde chiptekort voor de Duitse automaker vallen in het huidige kwartaal waarschijnlijk groter uit dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat heeft bestuurder Wayne Griffiths van Volkswagens Spaanse dochter Seat gezegd tegen zakenkrant The Financial Times. Zowel het moederbedrijf als toeleveranciers waarschuwen daarvoor.

De euro was 1,2106 dollar waard, tegenover 1,2060 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 61,50 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent minder, op 65,42 dollar per vat.