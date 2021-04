Suriname ziet nog geen afname aantal coronagevallen

In Suriname is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. De Manaus-, Britse en in mindere mate de Zuid-Afrikaanse virusvariant hebben het land onveranderd in hun greep. Het aantal positieve gevallen blijft daardoor relatief hoog. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zondag tijdens een virtuele persconferentie gezegd dat komend weekeinde opnieuw een lockdown geldt en dat de scholen dicht blijven.

De voorbije weken kwamen er dagelijks rond de zestig nieuwe infecties bij, met uitschieters naar boven. Als er op korte termijn geen verbetering kom in die situatie, sluit Ramadhin niet uit dat een totale lockdown nodig is om de verspreiding van het virus af te remmen. De regering wil echter ook rekening houden met economische belangen en hoopt die zware maatregel te kunnen voorkomen.

Een opvallende trend in de derde Surinaamse coronagolf is dat in verhouding veel kinderen positief testen op corona. Momenteel zijn er dertig gevallen geregistreerd en ligt zelfs een zestienjarige op de intensive care. De druk op de ziekenhuizen neemt verontrustend toe. Alle Covid-19-afdelingen zijn inmiddels vol. De verpleeginstellingen in het land hebben samen nog maar zo’n zestig bedden beschikbaar.

Thuis-isolatie

Om te voorkomen dat er helemaal geen opnamecapaciteit meer zal zijn, is de minister overgestapt op het systeem van thuis-isolatie van patiënten. ‘’We hebben nu al meer dan negentig mensen in thuis-isolatie. De doktoren beoordelen of zij in eigen huis verzorgd kunnen worden. De Vereniging van Medici in Suriname hebben alle medewerking hieraan toegezegd’’, lichtte Ramadhin toe.

Het vaccineren van de bevolking verloopt langzaam. Sinds de campagne eind februari begon zijn nu ruim 36.000 mensen ingeënt. Volgens directeur Rakesh Sukul van het ministerie van Volksgezondheid neemt de belangstelling voor een prik af. Hij hoopt dat de voorlichtingscampagne die komende week begint daar verandering in brengt.