Nederland gaat door corona getroffen India helpen

Nederland trekt extra geld uit om India te helpen dat te kampen heeft met een massale toename van het aantal coronabesmettingen. Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft zondag bekendgemaakt dat er via het Nederlandse en Internationale Rode Kruis 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor coronahulp wereldwijd, waarvan 1 miljoen euro voor India is.

Het geld kan het Rode Kruis in India bijvoorbeeld gebruiken om voorlichting te geven, beschermingsmiddelen te kopen of te testen en prikken. Kaag noemt de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in India ‘hartverscheurend om te zien. We leven mee met de regering en bevolking van het land en willen op deze manier alvast helpen om de nood iets te verlichten”.

De bijdrage komt bovenop de steun die Nederland geeft via een internationaal programma om te zorgen voor veilige, effectieve en betaalbare vaccins voor landen die daar zelf geen of onvoldoende geld voor hebben. Twee weken geleden gaf Nederland daar een extra bijdrage van 40 miljoen aan. Een deel van die bijdrage komt al ten goede aan India.

Ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben toegezegd India snel te zullen helpen.