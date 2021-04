‘Meer dan helft Amerikanen tevreden over Bidens eerste 100 dagen’

Ruim de helft van de Amerikanen vindt zo’n honderd dagen na de inauguratie van president Joe Biden dat hij het goed doet, komt naar voren uit twee peilingen die zondag zijn gepubliceerd. Met name voor de corona-aanpak van de regering-Biden is veel waardering.

In een opiniepeiling van ABC News en The Washington Post krijgt de Democratische president de goedkeuring van 52 procent van de respondenten. Van hen is 42 procent juist ontevreden over de eerste honderd dagen van Bidens presidentschap. In een peiling van NBC News was 53 procent tevreden en 39 procent kritisch.

Amerikanen lijken over de breedte tevreden te zijn met het coronabeleid van de regering-Biden, nu het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen begint af te nemen na de hoge piek van de afgelopen winter. Ook de vooruitgang in het Amerikaanse vaccinatieprogramma stuwt de populariteitscijfers van Biden.

Wittebroodsweken

Maar liefst 64 procent van de volwassen respondenten in de ABC-peiling is te spreken over de corona-aanpak. Hetzelfde geldt voor 69 procent van de mensen die door NBC werden bevraagd. Van hen reageerde slechts 27 procent afkeurend. ‘We weten niet of dit nog onderdeel is van de wittebroodsweken in de eerste honderd dagen, of dat dit langer zal aanhouden”, zegt de Democratische opiniepeiler Jeff Horwitt.

In beide peilingen liet 52 procent zich positief uit over het economisch beleid van Biden. Over het immigratiebeleid zijn de Amerikanen minder positief: respectievelijk 53 procent en 59 procent van de respondenten keurt het immigratiebeleid van de regering-Biden af.

Het oordeel van de respondenten hangt sterk samen met de politieke voorkeur. Slechts een van de drie ondervraagde Republikeinen steunt Bidens coronabeleid en 78 procent van de Republikeinen reageert sterk afkeurend op Bidens eerste honderd dagen in het Witte Huis. Mogelijk hangt dat ook samen met de vaccinatiegraad: 82 procent van de bevraagde Democraten zei te zijn gevaccineerd tegen corona, tegenover 45 procent van de Republikeinen.