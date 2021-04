Cijferseizoen vervolgt met zwaargewichten als Philips en Shell

Philips trapt de week maandag af met zijn resultaten over het eerste kwartaal. Het medisch technologiebedrijf maakte vorig jaar nog duidelijk groei door. Waar Philips in het begin van 2020 nog veel last had van de coronacrisis, waardoor ziekenhuizen geplande investeringen uitstelden, trok dat later bij. Het is de vraag in hoeverre die trend zich de afgelopen maanden heeft doorgezet.

Het zwaartepunt in Amsterdam lijkt aan het einde van de week te liggen met op donderdag Shell, chemicaliëndistributeur IMCD en Unilever. Een dag later wordt KPN met zijn cijfers vergezeld door onder andere verlichtingsbedrijf Signify. Ook staan komende week cijfers van bouwbedrijf Heijmans, voedingsbedrijf Corbion en detacheerder Brunel op de rol.

Chipbedrijven

Er zal ook bovengemiddelde interesse zijn in de resultaten van de Nederlandse chipbedrijven BE Semiconductor en NXP, dat een notering heeft aan de beurs in New York. Zeker nu er wereldwijd een tekort is aan chips, waardoor onder andere autoproducenten hun productielijnen noodgedwongen moeten stilleggen. Het Eindhovense NXP kondigde vorige maand aan voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen.

Verder komt onder andere de Britse olie- en gasreus BP met cijfers, net als de Zwitserse bank UBS waar de aangeklaagde oud-topman van ING Ralph Hamers de baas is. De Aziatische techbedrijven Samsung en Sony openen eveneens de boeken net als de Europese vliegtuigmaker Airbus, de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa en fastfoodketen McDonald’s uit de VS. Op vrijdag zal de cijferupdate van farmaceut AstraZeneca met belangstelling worden gevolgd, vooral vanwege de problemen rond zijn coronavaccin.

Rentebesluit

Ook zal de aandacht de komende week uitgaan naar het rentebesluit van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Veel vuurwerk vanuit Washington wordt niet verwacht.

De markt voor cryptomunten staat ook weer volop in de belangstelling. De waarde van de bitcoin bereikte 14 april nog een recordhoogte van 64.500 dollar maar zakte vervolgens flink in.