Adviseurs regering: beleid moet simpeler en menselijke maat terug

Ombudsman Reinier van Zutphen, vicevoorzitter van de Raad van State Thom de Graaf en Arno Visser van de Algemene Rekenkamer spraken zondag bij Buitenhof hun zorgen uit over de vertrouwenscrisis die er in hun ogen bestaat tussen de burger en de overheid.

De drie spraken de afgelopen tijd al afzonderlijk met informateur Herman Tjeenk Willink, die probeert het vastgelopen formatieproces weer op gang te brengen. Als dat eenmaal is gelukt en er een aantal partijen gaan praten over het vormen van een nieuw kabinet, willen Van Zutphen, De Graaf en Visser gezamenlijk met hen in gesprek.

‘We hebben soortgelijke waarnemingen”, zei Visser. ‘Steeds vaker is beleid niet uitvoerbaar, overmatig ingewikkeld.’ Volgens Visser werken de zogenoemde ‘checks and balances’ in het systeem ‘op onderdelen niet goed. We hebben voorbeelden. Die willen we naar voren brengen”.