‘Beursgang TikTok-moeder ByteDance uitgesteld’

ByteDance heeft adviseurs in de arm genomen en zou willen kiezen voor een beursgang in Hongkong of in New York. Volgens de bronnen is een van de grootste obstakels voor een beursgang het scheiden van de activiteiten van TikTok en TikTok-kloon Douyin in China. Beide apps gebruiken hetzelfde algoritme.

Naast Douyin zou de onderneming ook de Chinese nieuwsapp Toutiao en het videoplatform Xigua naar de beurs willen brengen. Voor TikTok zou een aparte beursgang worden overwogen, samen met buitenlandse bezittingen van ByteDance.

Miljarden

Naar verwachting kan ByteDance miljarden ophalen met een beursgang van de Chinese bezittingen. Het socialmediabedrijf zou worden gewaardeerd op ongeveer 250 miljard dollar, door vertrouwen bij beleggers in de toekomst van de onderneming en in het beleid van topman Zhang Yiming, die ByteDance in 2012 oprichtte.

Vorige maand nam Zhang nog een nieuwe financieel directeur in dienst, Chew Shou Zi. Chew werkte eerder als financieel topman van de Chinese smartphonemaker Xiaomi en hielp bij de beursgang van dat bedrijf meer dan twee jaar geleden. Zijn benoeming joeg de speculaties over een beursgang van ByteDance of onderdelen van de onderneming aan.