Premier Modi: India opgeschud door storm aan coronabesmettingen

Daarnaast werden er 2767 coronadoden geregistreerd. Dat is het grootste aantal in India sinds het begin van de pandemie. ‘We waren zelfverzekerd en hadden veel moed nadat we met succes de eerste golf hadden afgehandeld, maar deze storm heeft de natie opgeschud”, zei de premier in een radiotoespraak.

Volgens critici waren de autoriteiten onvoldoende voorbereid op de tweede golf en werd onvoldoende aan de toekomst gedacht toen het dagelijkse aantal besmettingen in februari meermaals onder de 10.000 dook. Er werden grote religieuze en politieke bijeenkomsten gehouden.

Overbelaste ziekenhuizen

Het virus verspreidt zich nu in hoog tempo met overbelaste ziekenhuizen tot gevolg. Modi zei dat de regering er alles aan doet om de staten te steunen in de strijd tegen Covid-19. Er worden sinds deze week militaire vliegtuigen en treinen ingezet om medische zuurstof naar de ziekenhuizen in zwaar getroffen gebieden te sturen. Een daarvan is New Delhi.

De hoofdstad met 20 miljoen inwoners is afgelopen maandag in een zevendaagse lockdown gegaan. Die maatregel is zondag met een week verlengd. Volgens de lokale autoriteiten gaat de ‘verwoesting door het virus’ door en is iedereen om die reden voorstander van de verlenging. De lockdown wordt daar ‘het laatste wapen tegen het coronavirus’ genoemd.

Op meer plekken in het land zijn lockdowns, avondklokken en andere strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. India rapporteerde in de afgelopen week meer dan 2 miljoen nieuwe infecties. Dat is volgens persbureau AFP een stijging van 58 procent ten opzichte van een week eerder.