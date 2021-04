President Indonesië condoleert familie van bemanning onderzeeër

‘Alle Indonesiërs uiten ons diepe verdriet over deze tragedie, vooral tegenover de families van de bemanning”, laat de president weten. De KRI Nanggala-402 verdween woensdag tijdens een oefening op zo’n 95 kilometer van de kust van Bali.

Zaterdag werd bekendgemaakt dat vermoedelijke wrakstukken van de onderzeeër waren gevonden. De voorraad zuurstof aan boord raakte diezelfde dag op. Er was daardoor geen hoop meer op het vinden van overlevenden.

Locatie

De onderzeeër is met een scan gelokaliseerd op zo’n 850 meter diepte, terwijl die gebouwd is om tot 500 meter diepte te duiken. Vermoedelijk is de onderzeeër door de waterdruk opengebroken. Het is niet bekend waardoor de 44 jaar oude onderzeeër in de problemen is gewraakt. Volgens de autoriteiten was die zeewaardig.

Er wordt nog gezocht naar de precieze locatie van de onderzeeër. Indonesië krijgt in de zoektocht hulp van Singapore, Maleisië, Australië en andere landen. Er worden schepen en vliegtuigen gebruikt om een gebied van 34 vierkante kilometer te doorzoeken.