Hollywood maakt zich op voor sobere Oscaruitreiking

De grote favoriet is Nomadland, een drama over een werkloze weduwe (Frances McDormand) die in haar camper door Amerika trekt. Een andere opvallende film die hoge ogen lijkt te gaan gooien, is de MeToo-thriller Promising Young Woman, over een vrouw (Carey Mulligan) die wraak neemt op een stel verkrachters.

Er zijn twee films met een Nederlandse coproducent in de race voor beste buitenlandse film: het Bosnische drama Quo vadis Aida?, over de val van Srebrenica, en de Deense tragikomedie Druk, met Mads Mikkelsen als dronken docent.

Ook maakt een Nederlandse coproductie kans op de prijs voor beste documentaire: de Chileense film The Mole Agent, over een detective die undercover gaat in een verzorgingshuis. De Nederlandse producent Sofia Sondervan zit in de zaal omdat zij met haar film The Letter Room kans maakt op de Oscar voor beste korte drama.

De uitreiking van de Oscars is in Nederland live te zien op Fox.