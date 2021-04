Brabantse intensivisten waarschuwen minister in brandbrief

Een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen heeft een brandbrief geschreven over de situatie op de intensive cares. De artsen waarschuwen dat ‘de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt”. Een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bevestigt berichtgeving hierover van de NOS.

In de brief, ondertekend door tien intensivisten van ziekenhuizen in Brabant en een in Weert (Limburg), staat dat de werklast op de intensive cares ‘al maanden enorm is’ en dat ziekenhuispersoneel aangeeft ‘dit niet veel langer vol te houden”. De brief is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, het bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De intensivisten roepen coronaminister Hugo de Jonge en voorzitter van het LNAZ Ernst Kuipers op zich ‘samen met ons voor te bereiden op de scenario’s die gaan ontstaan als we daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren”. De brief dateert van vrijdag 23 april.

Versoepelingen

Het kabinet kondigde afgelopen dinsdag een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen aan, zoals een gedeeltelijke opening van de terrassen en het schrappen van de avondklok. In de dagen daarna steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen en donderdag maakte het aantal coronapatiënten op de ic’s de grootste stijging in twee weken door.

Zaterdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen juist flink af. Volgens het LCPS geeft die daling ‘enige verlichting van de druk”.