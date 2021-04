Huisartsen verontwaardigd over uitspraken vaccinatiebaas RIVM

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een interview in het AD met de vaccinatiebaas bij het RIVM, Jaap van Delden, geleid tot ‘verontwaardiging en onrust’ onder huisartsen. In het interview reageert Van Delden op berichten van huisartsen dat er geregeld vaccins van AstraZeneca overblijven, omdat sommige 60- tot en met 64-jarigen hun prik niet komen halen.

‘Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer?”, aldus Van Delden. ‘We gaan huisartsen daarom nog preciezer beleveren, zodat kleinere leveringen mogelijk zijn en ze daardoor minder overhouden.’ Ook zegt de vaccinatiebaas in de krant dat het vaccin van AstraZeneca binnenkort niet meer nodig zal zijn.

De LHV schrijft in een verklaring op de website dat in het interview het beeld wordt geschetst dat ‘de inzet van AstraZeneca nauwelijks nog nodig zou zijn in de vaccinatiestrategie”. En dat terwijl het vaccin volgens de LHV juist ‘erg belangrijk’ is in deze weken.

Onhandig

Het kost huisartsen al veel moeite om de opkomst hoog te houden, aldus de vereniging. ‘Dit helpt daar absoluut niet in. Dat hebben we ook aan het RIVM laten weten.’ Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) noemt de uitspraken van Van Delden ‘onhandig”. Huisartsen bemerken volgens een woordvoerster veel onrust over het vaccin onder 60- tot en met 64-jarigen, nadat de vaccinatiestrategie vanwege bijwerkingen werd gewijzigd. ‘Dit gaat alleen maar extra vragen opleveren.’

Het RIVM laat in een verklaring op Twitter weten de onrust die na het interview is ontstaan ‘te betreuren”. Het instituut noemt AstraZeneca ‘een goed vaccin dat bescherming biedt tegen de gevolgen van Covid”. Ook prijst het RIVM ‘al het werk dat in dit Covid-jaar is verzet door de huisartsen”.

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid vroegen twee artsen zaterdagochtend om een ‘duidelijke en voor iedereen begrijpelijke’ voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. Zij merken dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat, met name in achterstandswijken. De LHV en het NHG ondersteunen die oproep. ‘We moeten ons samen - overheid en uitvoerders - inzetten voor eerlijke, heldere voorlichting over de vaccins”, aldus de LHV. ‘Het zou goed zijn als het RIVM laat weten dat zij daar nog steeds voor staan en samen met ons helpen de vaccinatiebereidheid hoog te houden.’