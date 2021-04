Politie Bussum grijpt in bij op straat feestende jongeren

De politie heeft ruim twintig boetes uitgeschreven en twee aanhoudingen verricht toen jongeren in Bussum vrijdagmiddag op straat feest vierden en alcohol dronken. De jongeren hielden zich daarbij niet aan de coronaregels, aldus de politie.

De boetes werden pas uitgedeeld nadat de jongeren herhaaldelijk was gevraagd om weg te gaan. De meeste tieners vertrokken uiteindelijk, maar de politie heeft wel ‘gepast geweld’ gebruikt om ook de laatsten in beweging te krijgen. De Gooi- en Eemlander meldt dat er zo’n vijftig tot honderd jongeren meededen aan een examenstunt en dat de rector van het Willem de Zwijger College in Bussum aangifte gaat doen tegen een aantal leerlingen.