India meldt opnieuw een recordaantal coronabesmettingen

India meldt 346.786 nieuwe besmettingen met het coronavirus, voor de derde dag op rij een wereldwijd dagrecord. Ziekenhuizen in het Aziatische land kunnen door de vele infecties niet alle ernstig zieke coronapatiënten behandelen.

Bij de autoriteiten zijn ook 2624 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, een landelijk record. Experts vrezen dat de werkelijke cijfers hoger zijn, mede doordat er niet genoeg coronatesten zijn, en dat het nog zeker drie weken duurt voordat de piek van de tweede golf wordt bereikt.

Ziekenhuizen hebben door de grote toestroom van patiënten niet genoeg bedden om iedereen op te nemen. Bij de behandeling komen ze ook nog eens in de problemen door een tekort aan medische zuurstof en andere medicijnen. Dat heeft op meerdere plekken tot sterfte geleid, waaronder volgens lokale media recentelijk in Jaipur en Amritsar.

De regering gebruikt militaire vliegtuigen en treinen om zuurstof en andere medicijnen naar de hardst getroffen regio’s te sturen. In Lucknow, waar de ziekenhuizen en crematoria overbelast zijn, worden de zuurstoftanks door gewapende bewakers naar ziekenhuizen geëscorteerd.

India, dat 1,3 miljard inwoners telt, heeft sinds het begin van de pandemie 16,6 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. In februari werden meermaals minder dan 10.000 nieuwe infecties per dag gemeld, maar de coronacrisis raakte deze maand in stroomversnelling. Officieel zijn bijna 190.000 Indiërs overleden aan Covid-19.