Biden wil dwangarbeid Oeigoeren aankaarten bij G7-top in juni

De Amerikaanse president Joe Biden gaat er bij de zes belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten op aandringen dat zij de druk op China opvoeren vanwege de dwangarbeid door Oeigoeren in concentratiekampen in de noordwestelijke regio Xinjiang. Dat gaat Biden doen bij de G7-top in het verenigd Koninkrijk in juni, zegt een hoge functionaris in het Witte Huis.

Biden zal bij de G7-top naar verwachting nadruk willen leggen op wat hij ziet als een rivaliteit tussen democratische grootmachten en de autocratisch geleide landen, met name China. Volgens Daleep Singh, een belangrijke adviseur van Biden, zullen de regeringshoofden die de G7-top in Cornwall bijwonen zich buigen over volksgezondheid, een gezamenlijke reactie op de coronacrisis, klimaatverandering en ‘het verheffen van de gedeelde democratische waarden binnen de G7”.

‘Het zijn gelijkgestemde bondgenoten”, aldus Singh, ‘en we willen tastbare en concrete acties ondernemen om onze bereidheid te tonen om samen te werken ten opzichte van niet-markteconomieën als China”. De Verenigde Staten kondigden vorige maand al sancties tegen China aan samen met de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Canada. De VS willen die sancties nog verder uitbreiden, aldus Singh.

China ontkent dat er sprake is van misstanden in de provincie Xinjiang en heeft op de strafmaatregelen van de EU gereageerd met vergelding.

Volgens activisten en mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties worden er minstens 1 miljoen leden van de Oeigoerse islamitische minderheid vastgehouden in kampen in Xinjiang. Zij zouden daar worden onderworpen aan martelingen, dwangarbeid, verkrachtingen en gedwongen sterilisaties. China stelt dat de kampen een educationeel doel hebben en nodig zijn in de strijd tegen binnenlands terrorisme.

Het Witte Huis kondigde vrijdag aan dat president Biden in juni zijn eerste overzeese reis als president naar Europa zal maken. Daarbij zal Biden het Verenigd Koninkrijk en België bezoeken. De G7-top in Cornwall is van 11 tot en met 13 juni.