Uitspraak op 16 juni in zaak tegen agent die George Floyd doodde

Derek Chauvin, de Amerikaanse oud-politieagent die door een jury schuldig is bevonden van het doden van de zwarte arrestant George Floyd op 25 mei vorig jaar, krijgt op 16 juni te horen welke straf de rechter hem oplegt. De rechtspraak van de Amerikaanse staat Minnesota heeft dat vrijdag aangekondigd.

Chauvin kijkt tegen een opgetelde straf van 75 jaar gevangenisstraf aan. Een jury bevond hem dinsdag schuldig aan drie aanklachten, waaronder moord en doodslag.

Peter Cahill, rechter van de rechtbank van Hennepin County, zal het vonnis bepalen. Rechter Cahill gelastte vrijdag dat informatie over de identiteit van de juryleden in de komende 180 dagen geheim moet blijven.

De toenmalige politieagent Derek Chauvin, had op 25 mei vorig jaar een confrontatie met de zwarte arrestant George Floyd, die ervan werd verdacht dat hij daarvoor een pakje sigaretten had afgerekend met een vervalst 20 dollarbiljet. Op videobeelden is te zien dat de witte Chauvin negenenhalve minuut met zijn knie op de nek van Floyd drukte, die meermaals riep dat hij geen adem meer kreeg en uiteindelijk het bewustzijn verloor.

Op de zwaarste aanklacht waaraan Chauvin schuldig is bevonden, moord zonder voorbedachten rade, staat een straf van tussen de 12,5 tot 40 jaar cel. De strafmaat is daarbij afhankelijk van het verleden van de veroordeelde en eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden.