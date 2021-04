Kerkdiensten niet langer vrijwel alleen online: bezoekers welkom

Het advies aan Nederlandse kerken om erediensten bij voorkeur alleen online te houden om verspreiding van corona te voorkomen, komt vanaf woensdag te vervallen. Koepelorganisatie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) zegt dat diensten dan weer mogelijk zijn met dertig bezoekers. De medewerkers van de dienst komen daar nog bij.

In kerken die meer dan 300 zitplaatsen hebben, geldt een bezettingsgraad van maximaal 10 procent. Voorwaarde is wel dat alle voorzorgsmaatregelen rond corona in acht worden genomen, aldus het CIO vrijdag. De organisatie vraagt de aangesloten kerkgenootschappen om de eigen gemeenten en parochies hierover te adviseren. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de kerken gevraagd terughoudend om te gaan met de versoepeling en die bij voorkeur stapsgewijs door te voeren.

Woensdag (28 april) is ook de dag dat de horeca de terrassen weer mag openen, in eerste instantie van 12.00 tot 18.00 uur. Tijdens de persconferentie van het kabinet, dinsdag, werden de kerken niet apart genoemd.