Martijn Koning in gesprek met RTL-baas Peter van der Vorst

Martijn Koning en RTL-baas Peter van der Vorst hebben met elkaar gesproken. RTL nodigde de cabaretier uit om te praten over de situatie rond zijn roast van Thierry Baudet in het programma Jinek. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL desgevraagd aan het ANP, na berichtgeving van Shownieuws. Verdere details wil de zender niet kwijt over het gesprek.

Koning eiste eerder excuses van RTL-zenderbaas Van der Vorst voor de gang van zaken rond de roast. De cabaretier hield in de uitzending waar Baudet te gast was een conference over Baudet. Die werd zo boos dat hij wegliep. Later bood zowel RTL als Eva Jinek excuses aan Baudet aan voor de gang van zaken.

Een van de discussiepunten is of Koning wel of niet van tevoren was gevraagd zijn tekst te overleggen aan de redactie. Koning stelt dat hij dit normaal niet doet, maar het in dit geval wel had aangeboden. ‘Peter schuift graag aan bij dat gesprek”, zei een woordvoerder van RTL eerder al.