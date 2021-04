Epstein-helpster Maxwell verklaart zich onschuldig aan sekshandel

Ghislaine Maxwell, de vrouw die ervan wordt verdacht meisjes te hebben geritseld voor de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, zegt dat ze niet schuldig is aan sekshandel. Ze verklaarde dat tijdens een hoorzitting in New York in aanloop naar haar proces, dat op 12 juli moet beginnen. Het was de eerste keer dat de ‘beste vriendin’ van Epstein in het openbaar verscheen na haar arrestatie vorig jaar juli.