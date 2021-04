Nieuw-Zeeland onderbreekt reisbubbel na corona in Australië

Kort na opening van de reisbubbel op 18 april testte al een vliegveldmedewerker in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland positief op het virus. Toen zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern nog dat besmettingen bij de openstelling horen. Honderden mensen reisden de afgelopen dagen heen en weer zonder dat er een quarantaine nodig was. Maar omdat nu een reiziger in Australië positief blijkt en regio’s daar weer in lockdown moeten, wordt de reisbubbel onderbroken.

