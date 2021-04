Hoekstra: ik pleitte in januari al voor openbaren notulen

CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra pleitte in januari al voor het openbaar maken van de geheime notulen van de ministerraad. Dat zegt hij in een reactie op het besluit van het kabinet om notulen van de ministerraad openbaar te maken. Het gaat specifiek om het verslag van gesprekken die in de ministerraad zijn gevoerd over de affaire met de kinderopvangtoeslag.

De aanleiding hiervoor is een bericht van RTL Nieuws dat in de ministerraad in november 2019 is afgesproken bewust informatie achter te houden voor de Kamer. De Kamer had namelijk om een ‘feitenrelaas’ gevraagd, maar een volledige tijdlijn met alle documenten bleef uit. Volgens RTL Nieuws blijkt uit de notulen ook dat Hoekstra heeft gesproken over het temperen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Dat zou volgens een eerder bericht uit NRC een van de redenen zijn geweest dat Hoekstra in januari, toen het kabinet viel over de toeslagenaffaire, openbaarmaking zou hebben tegengehouden. Dat spreekt hij nu dus tegen. De oproep tot openbaring heeft Hoekstra naar eigen zeggen vrijdag in de ministerraad herhaald. ‘Daarmee wordt duidelijk wat er is besproken en in welke context wie wat heeft gezegd.’

Hoekstra benadrukt in een verklaring dat het openbaar maken een ‘vergaande stap’ is. ‘Om te komen tot eenheid van kabinetsbeleid moeten ministers in alle openheid, en dus in vertrouwelijkheid kunnen overleggen. Zonder deze vertrouwelijkheid is inhoudelijk overleg niet goed mogelijk.’