Minder handel, maar hogere prijzen bij FloraHolland in 2020

FloraHolland zette een productomzet van 4,7 miljard euro in de boeken. Dat betekende op jaarbasis een daling van bijna 3 procent. Bij de veiling werden in totaal 11,4 miljard bloemen en planten verhandeld. Dat komt neer op een afname van 7,8 procent ten opzichten van 2019. De prijzen die voor de producten werden betaald lagen in doorsnee dik 5 procent hoger.

Vooral in de periode maart tot en met mei was er volgens FloraHolland veel minder handel. Dat had alles te maken met de impact van de coronacrisis, wat zorgde voor minder vraag. Ook werd in die periode minder geld verdiend met het leveren van diensten.

Kostenbesparingen

Volgens FloraHolland is het verlies veel lager uitgevallen dan waar aanvankelijk voor werd gevreesd. Dat kwam bijvoorbeeld vanwege het doorvoeren van kostenbesparingen. Wel moest de coöperatie kosten maken om het werken volgens de coronavoorschriften mogelijk te maken. Verder zag FloraHolland een duidelijke stijging van het ziekteverzuim. Ook bleef de veiling investeren in projecten, zoals het digitale handelsplatform Floriday.

Corona zal volgens FloraHolland ook dit jaar impact hebben op de resultaten. De ‘voorzichtige verwachting’ voor 2021 is dat het veilingbedrijf break-even kan draaien, zo klinkt het.