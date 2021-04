Tjeenk Willink praat koning bij over kabinetsformatie

Herman Tjeenk Willink heeft koning Willem-Alexander vrijdag bijgepraat over de stand van zaken van de kabinetsformatie. Dat laat het Kabinet van de koning in een summiere verklaring weten.

Sinds begin april is Tjeenk Willink informateur. Hij kijkt in opdracht van de Tweede Kamer op welke wijze een kabinet gevormd kan worden en hoe het vertrouwen hersteld kan worden. Het is de bedoeling dat de informateur zijn eindverslag volgende week naar de Kamer stuurt.

Het is een moeilijke opdracht. Een groot deel van de partijen heeft geen vertrouwen in VVD-voorman Mark Rutte. De liberalen zijn de grootste partij in de Kamer. Deze week kreeg dat vertrouwen een nieuwe knauw nadat RTL Nieuws met nieuwe onthullingen kwam over het feit dat het kabinet in 2019 opzettelijk informatie voor de Kamer heeft achtergehouden.

De rol van het staatshoofd in de kabinetsformatie is sinds 2012 beperkt. De koning wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.