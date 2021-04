Willem-Alexander en Máxima quizzen tijdens Koningsspelen

Willem-Alexander repte van een ‘fantastisch team’ en zei na afloop blij te zijn dat hij met groep 6 mee mocht doen aan de quiz. De koning noemde het bovendien ‘een prachtig moment”. Koningin Máxima kon zich wel vinden in de overwinning van haar man, maar zei lachend dat ze het de kinderen meer gunde dan Willem-Alexander.

De opening van de Koningsspelen door de koning en koningin was live te zien op NPO 3. Voorafgaand aan de kleine ceremonie gaf kickbokser Rico Verhoeven een speciale Koningsdag-workout.

Aangepaste vorm

De Koningsspelen worden dit jaar in het hele land in aangepaste vorm gevierd. Deelnemende scholen bepalen zelf hoe ze de Koningsspelen - binnen de geldende coronamaatregelen - veilig, maar toch feestelijk kunnen laten verlopen. Ook het programma van de landelijke opening was aangepast. Zo was er dit keer geen Koningsontbijt.

Dit jaar doet een recordaantal van bijna 1,3 miljoen kinderen afkomstig van ruim 6300 scholen mee aan de Koningsspelen. ‘Dat er in de huidige situatie een recordaantal kinderen deelneemt aan deze aangepaste editie van de Koningsspelen vind ik mooi”, zegt Richard Krajicek, initiatiefnemer van de Koningsspelen. ‘Het bewijst dat er behoefte is om samen te sporten. Vanaf de eerste editie in 2013 laten we kinderen voorafgaand en tijdens de Koningsspelen ervaren dat gezond ontbijten en lekker bewegen niet alleen belangrijk, maar ook heel leuk zijn.’