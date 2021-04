Raad voor de rechtspraak wil ook achteraf over wetten adviseren

Bij het ontwerpen van nieuwe wetten geeft de Raad al adviezen, maar Naves wil ook ‘feedback vanuit de praktijk geven’ zodra wetten zijn ingevoerd. ‘We zien dagelijks of wetten werken of niet, wat het effect is van een wet en de uitvoering ervan. Rechters beschikken over een berg aan informatie. Met de toeslagenaffaire in het achterhoofd is dit misschien het moment om die feedback voorzichtig eens te geven”, aldus Naves. ‘Het idee is om op zijn minst een keer per jaar terug te geven hoe wij een wet hebben ervaren en wat daarbij de grootste knelpunten zijn.’

Zelf kreeg de rechtsspraak ook kritiek in de toeslagenaffaire. In ‘Ongekend Onrecht’, het verslag van de parlementaire ondervraging, werd kritiek geuit op de rol van rechters. Naves noemt de kritiek ‘pijnlijk, maar terecht. Daar hebben we wel iets laten liggen.’