Duitsland: aanklagen van AstraZeneca levert niet meer vaccins op

De verstandhouding tussen de EU en AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder vaccins levert dan afgesproken. Ingewijden zeggen dat de EU overweegt om het bedrijf voor de rechter te dagen, maar daar zijn niet alle lidstaten enthousiast over.

‘Het is voor mij vooral belangrijk dat ik de vaccins krijg”, benadrukte Spahn vrijdag. Hij zei dat de EU moet samenwerken met AstraZeneca om zoveel mogelijk doses te bemachtigen. Een juridische procedure heeft volgens de bewindsman geen prioriteit.

Diplomaten zeiden eerder deze week tegen nieuwssite Politico dat zo’n vijf of zes EU-landen twijfels hebben uitgesproken over de mogelijke rechtszaak, waaronder ook Frankrijk en Duitsland. ‘Wat kunnen we in praktisch opzicht doen als AstraZeneca zegt: ‘kom maar kijken in onze fabrieken. We hebben gewoon geen vaccins’”, zei een ingewijde.