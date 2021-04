Indonesië voert zoektocht naar duikboot fors op

Indonesië heeft de zoektocht naar een verdwenen onderzeeër flink opgevoerd. ‘We zetten 21 marinevaartuigen in, waaronder de KRI Alugoro. Dat is een duikboot”, zei een woordvoerder van de strijdkrachten op een persconferentie.

De autoriteiten moeten haast maken met de reddingsoperatie. De vermiste duikboot komt waarschijnlijk binnen een dag zonder zuurstof te zitten. Het contact met de 44 jaar oude KRI Nanggala-402 ging woensdag verloren. De onderzeeër met ruim 50 opvarenden was op zo’n 95 kilometer van Bali bezig met een oefening.

Niet alleen de Indonesische marine zoekt naar het vaartuig. Ook burgervaartuigen met sonartechnologie speuren naar de duikboot. De strijdkrachten zeggen dat landen als de Verenigde Staten, Australië, Singapore, Maleisië en India inmiddels ook reddingsschepen of vliegtuigen hebben gestuurd.

Het is onduidelijk of de bemanning nog gered kan worden. De marine houdt er rekening mee dat de duikboot op 600 tot 700 meter diepte ligt. Het in Duitsland gebouwde vaartuig is ontworpen om op 250 tot 500 meter onder het wateroppervlakte te opereren.