Vierdaagsefeesten Nijmegen gaan toch niet door

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen gaan in juli toch niet door. De stichting die de feesten rondom de Vierdaagse organiseert heeft maandenlang gewerkt aan verschillende scenario’s om het grootste buitenevenement van Nederland toch binnen de coronaregels te kunnen organiseren. Deze week is echter in overleg met de gemeente Nijmegen en de hulpdiensten besloten dat het niet gaat lukken binnen aanvaardbare risico’s, zegt directeur-bestuurder Joris Bouwmeister van de Stichting Vierdaagsefeesten.

De Vierdaagsefeesten trekken jaarlijks ruim 1,6 miljoen bezoekers. ‘Daar zijn we enorm trots op, maar het maakt de feesten nu juist onmogelijk, zelfs in beperkte vorm”, aldus Bouwmeister. Er is volgens hem lang gewerkt aan een plan om bezoekers verplicht te laten zitten op terrassen en in omheinde parken met 1,5 meter tussenruimte. Daarvoor zouden mensen vooraf moeten reserveren en een kaartje moeten kopen, terwijl de feesten gewoonlijk zeven dagen lang gratis toegankelijk zijn.

‘De hulpdiensten schatten echter in dat ook zo’n editie met beperkingen leidt tot onbeheersbaar grote aantallen mensen in het centrum van Nijmegen. Het risico op besmettingen wordt dan onaanvaardbaar”, aldus de organisatie. De kans dat de coronamaatregelen in juli zover zijn versoepeld dat er weer toestemming zou zijn voor het organiseren van evenementen zonder beperkingen is helemaal veel te onzeker, meent de Stichting Vierdaagsefeesten. Omdat de voorbereidingen voor de Vierdaagsefeesten gewoonlijk in mei van start moeten gaan en er dan veel kosten worden gemaakt, is nu de knoop doorgehakt.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vindt het ‘erg spijtig’ dat zowel Vierdaagse als Vierdaagsefeesten voor de tweede keer niet doorgaan. Maar ook hij zag geen andere mogelijkheid, zegt hij.