‘Nederlanders zoeken vooral naar vakantie in eigen land’

Nederlanders zoeken de laatste tijd vooral naar vakantie in eigen land, merkt vakantiereview- en boekingssite Zoover. Waar in 2019 en voorgaande jaren Frankrijk nog het populairste vakantieland was, is dat sinds vorig jaar, toen de coronapandemie uitbrak, Nederland.

De afgelopen drie maanden zocht 46 procent van de websitebezoekers naar een vakantie in Nederland. Dat is zelfs nog een groter aandeel dan vorig jaar. Volgens Zoover-directeur Judith Eyck is de stijging te verklaren doordat veel mensen tijdens Pasen en de voorjaarsvakantie een last-minute vakantie wilden boeken op Nederlandse vakantieparken en campings. In ieder geval tot 15 mei geldt er een negatief reisadvies, waardoor Nederlanders alleen in eigen land op vakantie kunnen.

Na Nederland volgen Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland als populairste vakantiebestemmingen. Daarnaast komt naar voren dat het zoekgedrag naar landen als Griekenland, Turkije en Kroatië sinds april weer stijgt. ‘Er zijn heel veel mensen die naar het buitenland willen, maar die aan het afwachten zijn. Bij gebrek aan perspectief blijft dat zo, maar over een paar weken kan er ineens een verschuiving naar vakanties in het buitenland zijn. Dan is alles rond de Middellandse Zee weer populair”, stelt Eyck. ‘Het eerste kwartaal is een lockdownkwartaal geweest, maar ik verwacht dat het in mei en juni heel anders zal zijn.’

