België wil strenger zijn voor reiziger na uitbraak India-variant

Nu mogen mensen in quarantaine nog de deur uit voor noodzakelijke boodschappen of een bezoek aan apotheek of dokter. Maar daar wil minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) liefst vanaf, zei ze op de Belgische nieuwszender Radio 1.

Verlinden slaat aan op een uitbraak van de Indiase coronavariant in België. Twintig verpleegkundestudenten uit India bleken na aankomst in België besmet. Ze lijken volgens deskundigen tot dusver weinig onder de mensen te zijn geweest en de virusvariant niet te hebben doorgegeven, maar de schrik zit erin. De Indiase mutant is mogelijk besmettelijker dan de al langer in Europa bekende varianten.

België moet daarom ook kijken of het net voor reizigers van buiten de EU niet te veel mazen vertoont, vindt Verlinden. Er geldt een inreisverbod, maar er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld studenten. Vrijwel heel Europa en grote delen van de rest van de wereld zijn aangemerkt als hoogrisicogebied.