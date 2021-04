Succesvol beursdebuut investeringsplatform Allfunds op Damrak

Het Spaanse investeringsplatform Allfunds beleefde vrijdag een succesvol beursdebuut op het Damrak. Het aandeel Basic-Fit werd daarentegen lager gezet. De fitnessketen, die de omzet afgelopen kwartaal vrijwel zag opdrogen door de lockdowns, gaf nieuwe aandelen uit om geld op te halen. De aandelen werden met een kleine korting in de markt gezet. De Europese beurzen gingen overwegend licht omlaag. Een mogelijke verhoging van de belasting op beleggingswinsten in de Verenigde Staten zorgde eveneens voor enige koersdruk.

Allfunds noteerde ruim 12 procent boven de introductieprijs van 11,50 euro per aandeel. Bij de beursgang verkochten bestaande aandeelhouders zoals Hellman & Friedman, BNP Paribas en Credit Suisse stukken aan grote institutionele beleggers waaronder pensioenfondsen. De eigenaren van het Spaanse investeringsplatform haalden daarmee zo’n 1,9 miljard euro op.

Basic-Fit verloor 0,8 procent tot 35,02 euro in de MidKap. De fitnessketen heeft 204 miljoen euro opgehaald door 6 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. Dit extra geld kan het bedrijf goed gebruiken. Door de gedwongen sluiting van de sportscholen kwam er in de afgelopen maanden nog amper geld binnen. De aandelen werden uitgegeven tegen 34,00 euro per stuk. Banken hadden al aangegeven dat ze hun krediet aan het bedrijf willen verhogen, maar alleen als Basic-Fit het eigen kapitaal zou versterken.

ASML

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 711,42 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1031,99 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent. Parijs won 0,1 procent.

Chipmachinemaker ASML daalde 0,5 procent in de AEX. Beleggers verwerkten de beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse chipmaker Intel. Ook schroefde Intel, een belangrijke klant van ASML, zijn omzetverwachting voor het gehele jaar op. De verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen echter wat tegen. Sectorgenoten ASMI en Besi verloren 0,1 procent.

Galapagos

Galapagos won 0,6 procent. De biotechnoloog liet weten dat partner Gilead Sciences een goedkeuringsaanvraag in Japan heeft ingediend voor een extra toepassing van het middel filgotinib. Het gaat om de behandeling van patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa, een chronische ontstekingsziekte van de dikke darm. Wereldhave zakte 2 procent. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten afgelopen kwartaal dalen door de lockdownmaatregelen. Ook is het bedrijf wat voorzichtiger over de jaarwinst.

De euro was 1,2046 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 61,94 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 65,77 dollar per vat.