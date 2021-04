Japan meldt eerste legeroefeningen met VS en Frankrijk

Japan houdt volgende maand een gezamenlijke legeroefening met Frankrijk en de Verenigde Staten. Het wordt volgens de strijdkrachten de eerste keer dat in Japan grootschalige militaire exercities worden gehouden met grondtroepen uit die drie landen.

De exercities op het eiland Kyushu beginnen op 11 mei en duren meerdere dagen. ‘Door de samenwerking te verbeteren tussen Japan, de VS en Frankrijk, willen we zorgen dat onze zelfverdedigingstroepen over betere vaardigheden en tactieken komen te beschikken om afgelegen eilandgebieden te verdedigen”, meldt het Japanse leger.

De aankondiging volgt op een bezoek van de Japanse premier Yoshihide Suga aan het Witte Huis. Hij mocht eerder deze maand als eerste buitenlandse leider op bezoek komen bij de nieuwe president Joe Biden. De leiders maakten toen duidelijk dat ze samen willen optrekken tegen China, dat met beide landen een gespannen relatie heeft.

Tokio en Peking ruziën onder meer over de betwiste Senkaku-eilanden. Die vallen onder Japans bestuur, maar worden ook geclaimd door China. Dat noemt de eilandengroep in de Oost-Chinese Zee de Diaoyu-eilanden.