Defensieminister VS: wereld onveiliger door klimaatverandering

De Amerikaanse minister van Defensie heeft gewaarschuwd dat klimaatverandering ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. ‘Klimaatverandering maakt de wereld onveiliger en we moeten in actie komen”, zei Lloyd Austin op de digitale klimaattop van president Joe Biden.

Austin noemde de klimaatcrisis ‘zeer destabiliserend’ voor de wereld. Hij wees op het smeltende ijs in het Arctisch gebied. Dat leidt tot volgens de minister tot meer concurrentie om daar grondstoffen te bemachtigen. Hij zei dat extreem weer de laatste jaren ook voor miljarden aan schade heeft aangericht op Amerikaanse militaire installaties.

Op andere plaatsen in de wereld worden volgens Austin miljoenen mensen bedreigd door droogte en hongersnood. De massamigratie van mensen die vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering kan de stabiliteit in de wereld ondermijnen, waarschuwde de minister. Vluchtelingen lopen het risico uitgebuit te worden of te radicaliseren.

Klimaatplan

‘Van kust tot kust en in de hele wereld heeft de klimaatcrisis aanzienlijke schade aangericht en mensen in gevaar gebracht”, zei Austin. ‘En het maakt het voor ons lastiger om onze missie uit te voeren om de Verenigde Staten en onze bondgenoten te verdedigen.’

President Biden presenteerde donderdag al een ambitieus klimaatplan. Hij wil de uitstoot van broeikasgassen van zijn land voor 2030 halveren ten opzichte van het niveau van 2005. De Democraat heeft de tientallen wereldleiders op zijn klimaattop aangemoedigd om ook grotere stappen te zetten.