Chipsector in focus op Beursplein 5 na cijfers Intel

De aandacht op de Amsterdamse beurs gaat vrijdag vooral uit naar de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi. Beleggers verwerken de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipmaker Intel. Ook schroefde Intel zijn omzetverwachting voor het gehele jaar op. De verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen echter tegen en het aandeel Intel ging donderdag in de nabeurshandel op Wall Street omlaag.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de handelsdag. De andere Europese beurzen lijken eveneens in het rood te openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien.

Op het Damrak kwamen optiekketen GrandVision en vastgoedfonds Wereldhave met resultaten. GrandVision, moederbedrijf van onder meer Pearle, zag de kwartaalomzet licht dalen, maar meldde dat sinds eind maart zo’n 95 procent van de vestigingen weer geopend is. Ook blijft het concern achter de overname door EssilorLuxottica staan. Wereldhave zag de huurinkomsten afgelopen kwartaal dalen door de lockdownmaatregelen. Ook is het bedrijf wat voorzichtiger over de jaarwinst, die naar verwachting aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen.

Basic-Fit

Ook Basic-Fit staat in de belangstelling. De fitnessketen heeft 204 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van 6 miljoen nieuwe aandelen tegen 34 euro per stuk. Het aandeel sloot donderdag op 35,32 euro. Eerder werd al bekend dat banken met Basic-Fit hadden afgesproken een bestaande kredietfaciliteit met 60 miljoen euro te verhogen als de onderneming het eigen kapitaal zou versterken.

Biotechnoloog Galapagos liet weten dat partner Gilead Sciences een goedkeuringsaanvraag in Japan heeft ingediend voor een extra toepassing van het middel filgotinib. Het gaat om de behandeling van patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa, een chronische ontstekingsziekte van de dikke darm. In september 2020 werd het door Galapagos ontwikkelde filgotinib in Japan goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis.

De euro was 1,2028 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 61,87 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 65,76 dollar per vat.