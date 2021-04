Nikkei sluit lager na nieuwe lockdownplannen in Japan

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,6 procent lager het weekeinde in op 29.020,63 punten. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar het nieuws over een mogelijke verhoging van het toptarief voor belastingen op vermogenswinsten zorgde voor koersdruk. Daarnaast bleef de blik gericht op de coronasituatie in India, waar het aantal nieuwe coronabesmettingen is opgelopen tot ruim 300.000.

De Japanse techbedrijven behoorden tot de sterkste dalers na de recente opleving in de sector. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron, chiptester Advantest en robotfabrikant Fanuc verloren tot 3 procent. Nidec zakte dik 5 procent na publicatie van de resultaten. De maker van precisiemotoren voor smartphones en hard drives gaf een tegenvallende verwachting af voor het lopende boekjaar.

De andere belangrijke beursgraadmeters in Azië lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent en de Kospi in Seoul won 0,3 procent.