Abdeslam veroordeeld tot schadevergoeding aan gewonde agent

Terrorist Salah Abdeslam moet met een andere gedetineerde een schadevergoeding van bijna 700.000 euro betalen aan een agent. Die raakte in 2016 zwaargewond bij een poging de woning in België binnen te vallen waar het duo zat verscholen, schrijft de krant La Libre Belgique vrijdag.

De in België geboren Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Hij dook daarna onder en het kwam op 15 maart 2016 tot een schietpartij toen de politie huiszoeking wilde doen bij het pand in de gemeente Vorst.

De agent raakte gewond door een kogel die langs zijn helm binnendrong en zijn oor raakte. Abdeslam en zijn handlanger Sofien Ayari konden destijds ontkomen, maar werden later alsnog aangehouden. Ze kregen in 2018 een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd voor een terroristische moordpoging tijdens de inval in Vorst.

Een rechtbank deed donderdag uitspraak over compensatie voor de gewonde agent. Abdeslam en Ayari moeten tonnen betalen, maar hebben dat geld waarschijnlijk niet. Dat betekent dat het slachtoffer naar verwachting moet aankloppen bij het zogeheten Slachtofferfonds. Dat kan financiële steun regelen voor slachtoffers van geweldsmisdrijven.