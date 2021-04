Bitcoin verliest flink en duikt onder de 50.000 dollar

Cryptomunten waaronder bitcoin en ether hebben vrijdag flink aan waarde ingeleverd. Dat komt onder meer doordat de Amerikaanse president Joe Biden het toptarief voor de belastingen op vermogenswinsten bijna zou willen verdubbelen. Dat zou betekenen dat beleggers meer aan de fiscus moeten afdragen over winsten en dat zou een rem vormen op investeringen in digitale valuta.

De koers van bitcoin dook ruim onder de 50.000 dollar en verloor zo’n 9 procent aan waarde in 24 uur volgens CoinMarketCap. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Rond 07.30 uur (Nederlandse tijd) was een bitcoin 49.175 dollar waard. Daarmee is een kwart van de waarde verdampt sinds de recordhoogte die begin vorige week werd bereikt.

Ook ether, na bitcoin de cryptomunt met de hoogste totale marktwaarde, leverde in. Ether was vrijdagochtend zo’n 2190 dollar waard en verloor daarmee ruim 9 procent in 24 uur.