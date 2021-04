Dertien coronapatiënten komen om in ziekenhuisbrand India

‘Er waren zeventien patiënten binnen toen er een brand uitbrak op de intensive care van het Vijay Vallabh-ziekenhuis, van wie er dertien omkwamen en vier ergens anders heen zijn gebracht”, meldde de brandweer. ‘De brand is nu geblust”, zei de brandweerwoordvoerder. Die liet ook weten dat de brand om 03.00 uur uitbrak.

Het ongeluk in de stad Vasai-Virar, in de deelstaat Maharashtra, is de laatste tragedie tijdens de ongekende besmettingsgolf in India. Het land kampt met zware tekorten aan zuurstof, medicijnen en ziekenhuisbedden.

Hoogste dagelijkse stijging

Twee dagen eerder kwamen er 22 coronapatiënten om in een ander ziekenhuis toen de zuurstoftoevoer wegviel door een lek. In een andere kliniek in Maharashtra vielen eerder deze maand al vier doden nadat brand was uitgebroken. Weer een andere brand, in een ziekenhuis in Mumbai, eiste vorige maand elf levens.

Voor de tweede dag op rij meldde India vrijdag de hoogste dagelijkse stijging in het aantal besmettingen wereldwijd. In 24 uur zijn nog eens 332.430 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er overleden in het afgelopen etmaal 2263 personen aan de gevolgen van Covid-19. Alleen in deze maand al kwamen er in India 4 miljoen besmettingen bij.

Aantal besmettingen

Met bijna 16 miljoen besmettingen heeft India het hoogste aantal coronagevallen na de Verenigde Staten. Qua dodental staat het land op de vierde plaats met bijna 185.000 geregistreerde coronadoden.

Meerdere landen hebben een vliegverbod op India ingesteld als gevolg van de ernstige besmettingsgolf daar. Zorgminister Hugo de Jonge zag donderdag nog geen reden om een vliegverbod vanuit India in te stellen.