‘Natuur niet van slag door zeer koud voorjaar’

De temperatuur in april is waarschijnlijk ruim 3 graden lager dan normaal, zegt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit en gespecialiseerd in onder meer de jaarlijks terugkerende verschijnselen zoals de bloei van planten, het arriveren van trekvogels en het uitvliegen van de vlinders.

Gemiddeld wordt het deze maand 6,5 graden, schat de bioloog. In de afgelopen dertig jaar was de gemiddelde temperatuur in april met 9.8 graden fors hoger. ‘Als je de ranglijst bekijkt van warmste aprilmaanden sinds 1706, dan staat 2021 op nummer 274, dus bijna onderaan”, zegt Van Vliet.

In balans

‘April van dit jaar lijkt de koudste maand te worden van de afgelopen dertig jaar”, zegt Peter Siegmund van het KNMI. Dat komt volgens hem door de gure wind uit het noorden. Door de kou is de bloei natuur flink vertraagd. ‘De ontwikkeling van veel bomen, struiken en planten staat vrijwel stil.’

‘Erg is dat niet”, zegt de bioloog, ‘want de warmte voor de lente en de kou van nu houden elkaar redelijk in balans. De natuur staat ongeveer waar hij hoort te staan. Vijftig jaar geleden was dit normaal. Wel lijden fruitbomen mogelijk schade. De bloesem van pruimen en kersen, dat is zeer kwetsbaar spul.’

Van Vliet betwijfelt of alle insecten de kou en hagel hebben doorstaan: ‘Ze zijn dit jaar vroeg wakker geworden en moeten zien te overleven. Dat gaat, denk ik, met wisselend succes.’ Door de langzame groei van het gras is de kou gunstig voor weidevogels. Er wordt minder gemaaid, waardoor kuikens een grote overlevingskans hebben.