Bekendmaking gekozen sneltesters voor deels heropenen Nederland

Onder de gegadigden zitten ook enkele sneltestaanbieders die meededen aan het recente kort geding tegen Stichting Open Nederland. Als in een regio meerdere partijen voldoen aan de gestelde voorwaarden, zal een loting uitsluitsel bieden.

Vorige week spanden dertig sneltestbedrijven een kort geding aan tegen de stichting, omdat alleen het Baarnse Lead Healthcare was benaderd voor het eerste deel van de pilot om Nederland weer deels te heropenen. Lead Healthcare kreeg die taak zonder een gebruikelijke openbare aanbesteding, waardoor andere geïnteresseerde partijen geen kans maakten op de opdracht. Daar was voor gekozen omdat een openbare aanbesteding zes tot acht weken kost, zei coronaminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer. De rechtbank in Amsterdam stelde Stichting Open Nederland in het gelijk.