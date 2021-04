SpaceX brengt vier astronauten naar internationaal ruimtestation

De lancering stond eigenlijk gepland voor donderdag, maar ging toen niet door vanwege de ongunstige weersomstandigheden. De astronauten worden naar de ruimte gebracht met dezelfde draagraket die ook bij de vorige missie is gebruikt. Door dergelijk materieel te hergebruiken kunnen de kosten flink worden gedrukt.

De komst van de astronauten betekent dat het voorlopig erg druk is in het ISS. De huidige bemanning keert pas over enkele dagen terug naar de aarde. Daardoor zijn er korte tijd elf mensen aan boord. In het ISS zijn nooit meer dan dertien ruimtevaarders tegelijk aanwezig geweest.

Het nieuwe team blijft ongeveer een half jaar in het ISS. Ze hoeven zich tijdens die periode niet te vervelen. De astronauten gaan zich bezighouden met een honderdtal wetenschappelijke experimenten. Aan boord van het ruimstation zijn de afgelopen 20 jaar zo’n 3000 onderzoeksprojecten uitgevoerd.

Twee van de astronauten, een duo uit Japan en Frankrijk, hebben ook al aangekondigd te willen trakteren op gerechten uit hun thuisland. De Fransman Thomas Pesquet stelde zijn collega’s crêpe suzette in het vooruitzicht, een beroemd Frans nagerecht.

Ruimtevaartbedrijf SpaceX mocht vorig jaar ook al astronauten naar de ruimte brengen. De Amerikanen waren daarvoor ongeveer negen jaar afhankelijk van hun Russische collega’s. Ze hadden hun eigen spaceshuttleprogramma in 2011 opgedoekt.