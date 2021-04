Verdachten moord advocaat Wiersum weer voor de rechter

Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord, maar hij is (nog) geen verdachte in deze zaak. Zijn verre neef Anouar T. is dat wel. Hij wordt verdacht van het leveren van de bij de voorbereiding en uitvoering gebruikte auto’s. Hij zit in tegenstelling tot de medeverdachten, niet langer in voorlopige hechtenis.

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Tijdens de vorige zitting werd besloten dat kroongetuige Nabil B. als getuige gehoord moet worden. De twee zouden namelijk een dag voor de moord hoogoplopende ruzie hebben gehad, over een telefoon die B. destijds op zijn cel heeft gehad. De advocaten van de verdachten in de zaak-Wiersum menen dat dat conflict de achtergrond voor de moord kan hebben gevormd en willen dat onderzocht hebben.