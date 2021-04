Koningsspelen zonder ontbijt, maar met sportende koning

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven vrijdagochtend bij Kindcentrum Vlinderslag in Amersfoort het startschot voor de Koningsspelen. Dit jaar zien de activiteiten, die in het teken staan van het thema ik+jij=wij, er vanwege de coronacrisis anders uit dan normaal.

Van 09.15 uur tot 09.30 uur is de opening via het NOS Jeugdjournaal op NPO 3 te volgen. Britt Dekker en Ron Boszhard presenteren vanaf het schoolplein de openingsceremonie. Aansluitend verzorgt Kinderen voor Kinderen de warming-up op het nummer ‘Zij aan Zij’, waarna voor scholen in het hele land de sportieve dag van start gaat.

Het koningspaar doet zelf mee aan de activiteiten die vanwege corona buiten plaatsvinden. Zo doen Willem-Alexander en Máxima bijvoorbeeld mee aan een quiz over gezond eten en bewegen. Aansluitend bezoeken ze de verschillende sportactiviteiten bij de school. Het jaarlijkse Koningsontbijt met de kinderen kan vanwege corona deze editie niet doorgaan.

Een recordaantal van 6100 Nederlandse scholen en bijna 1,3 miljoen basisschoolleerlingen hebben zich dit jaar aangemeld voor deelname aan de Koningsspelen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de dag vormgeven.