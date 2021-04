De Jonge vindt vliegverbod India nu niet nodig

Zorgminister Hugo de Jonge ziet nu geen reden om een vliegverbod vanuit India in te stellen. Er geldt voor inwoners van dat land al een EU-breed inreisverbod en voor Europeanen die vanuit India naar Nederland reizen een dubbele testverplichting. ‘Dat is een heel effectief dubbel slot”, aldus de demissionaire bewindsman.

Het aantal coronabesmettingen in India is de afgelopen maand zeer fors gestegen, mogelijk als gevolg van een nieuwe mutant die in het land is opgedoken. De coalitiepartijen D66 en CDA wilden van De Jonge weten waarom Nederland, in tegenstelling tot sommige andere Europese landen, geen extra maatregelen neemt.

De Jonge wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Indiase mutatie nog niet heeft aangewezen als een gevaarlijke variant. Mocht dat alsnog gebeuren, en het RIVM toch adviseren een stap verder te gaan, dan zal hij dat doen. ‘Daar heb ik geen enkele moeite mee.’

De minister wijst er wel op dat al een quarantaineplicht in de maak is voor mensen die terugkeren uit landen met een hoog coronarisico. Het lijkt hem voor de hand te liggen dat India daartoe behoort. De Tweede Kamer behandelt dat wetsvoorstel volgende week. Het kabinet mikt erop de maatregel uiterlijk medio mei in te voeren.

De quarantaineplicht wordt een extra ‘slot op de deur om te zorgen dat je nare varianten buiten houdt”, zegt De Jonge. De maatregel maakt het volgens hem zelfs mogelijk om de al bestaande vliegverboden naar Zuid-Afrika en delen van Latijns-Amerika op te heffen. Die zijn ingesteld omdat ook daar gevaarlijke coronamutanten rondgaan.