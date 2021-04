Justitie vervolgt minstens 500 personen voor bestorming Capitool

De Amerikaanse autoriteiten verwachten minstens vijfhonderd personen te vervolgen voor de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in Washington. Meer dan vierhonderd van hen zijn al aangeklaagd.

Het onderzoek gaat door en de regering verwacht dat er nog zeker honderd personen zullen worden vervolgd. De autoriteiten gaan uit van een van de grootste zaken in de Amerikaanse geschiedenis.

De landelijke recherche FBI richt zich steeds meer op verdachten die banden hebben met extreemrechtse groeperingen, zoals de Oath Keepers en de Proud Boys. Tot dusver zijn meer dan veertig betrokkenen van deze twee groepen gearresteerd en aangeklaagd. Een van de oprichters van de Oath Keepers was vorige week de eerste persoon die zei dat hij schuldig was en had meegedaan aan de aanval.

De stormloop van 6 januari op het Capitool door aanhangers van toenmalig president Donald Trump leidde tot een golf van verontwaardiging en afschuw. Meteen werd gesproken over een aanval op de democratie. Vijf mensen kwamen bij of na de bestorming om het leven. Ruim 130 agenten raakten gewond.